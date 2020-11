Supersfida tra Lazio e Juventus, la cronaca della partita, risultato e highlights. 1 a 1 il finale.

La Juve si illude con Cristiano Ronaldo, subito avanti i bianconeri vengono raggiunti in pieno recupero da Caicedo al minuto 94′. Rammarico per i bianconeri di Pirlo avanti per tutta la gara acciuffati in Zona Cesarini.

Lazio-Juventus il tabellino

LAZIO-JUVENTUS 1-1

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (8′ st Hoedt); Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (32′ st Akpa Akpro), Luis Alberto (32′ st Pereira), Fares (8′ st Lazzari); Correa, Muriqi (9′ st Caicedo). A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Patric, Parolo, Djavan Anderson, Moro. All.: S. Inzaghi

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Frabotta; Kulusevski (31′ st McKennie); Morata (44′ st Bernardeschi), Ronaldo (31′ st Dybala). A disp.: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Arthur, Portanova.All.: Pirlo

Arbitro: Massa

Marcatori: 15′ Ronaldo (J), 50′ st Caicedo (L)

Ammoniti: Cataldi (L), Bentancur (J), Akpa Akpro (L), Cuadrado (J)

Espulsi: –

Note: –

HIGHLIGHTS LAZIO JUVENTUS