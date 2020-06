Lazio, la società lancia una nuova iniziativa in vista dei match a porte chiuse

Il direttore marketing della Lazio, Canigiani, annuncia la nuova iniziativa

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 in merito ad una nuova iniziativa in vista della ripresa del campionato a porte chiuse. Ecco le parole di presentazione della nuova proposta: “La vendita delle sagome da esporre allo stadio sta procedendo bene. Si può comprare la sagoma online, ma solo se si è maggiorenni, oppure andando in uno dei tre punti vendita Lazio Style: la procedura è abbastanza semplice. La riapertura degli stadi al pubblico? Ancora non è entrato nel vivo questo tema, ogni giorno si fa un passo alla volta, ma è ancora presto per dire quando si potrà tornare fisicamente allo stadio. Intanto i tifosi li faremo partecipare con le sagome, poi lanceremo anche un’iniziativa per farli partecipare con la loro voce. Nel corso della giornata spiegheremo bene di cosa si tratta”.