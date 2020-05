Il Napoli sempre sulle tracce di Immobile

Il Napoli avrebbe come obiettivo numero uno per l’attacco il centravanti della Lazio Ciro Immobile. Gattuso vorrebbe il bomber di Torre Annunziata come sostituto di Milik ma l’operazione è molto complicata in quanto il classe ’90 si trova molto bene alla Lazio e il ruolo nello scacchiere di Simone Inzaghi è da protagonista assoluto. A complicare i piani del Napoli sono state le dichiarazioni di Alessandro Moggi, il procuratore di Immobile. L’agente del numero 17 biancoceleste ha tranquillizzato il “mondo Lazio” attraverso delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Le parole di Alessandro Moggi

“Interesse per Immobile da parte del Napoli? Dovete chiederlo a Giuntoli. E’ evidente che anche De Laurentis dovrebbe chiederlo a Lotito, essendo Immobile un giocatore sotto contratto con la Lazio. Di questo argomento abbiamo già parlato in passato. Immobile in questo momento è il più importante centravanti italiano, il calciatore che ha segnato di più nei campionati in tutta Europa. Potrebbe interessare al Napoli e a tutti i top club europei, ma la Lazio è interessata a tenerlo. Ciro è assolutamente felice alla Lazio”.