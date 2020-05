Lazio, l’ex Petkovic: “Sono orgoglioso di far parte della storia della Lazio”

Petkovic: “Fiero di far parte della storia biancocelste”

Domani saranno sette anni dal 26-05-13, giorno in cui la Lazio sconfisse la Roma nel derby storico di Coppa Italia. Il goal di Lulic al ’71 regalò alla squadra biancoceleste, allenata da Petkovic, la sesta Coppa Italia della propria storia. Il tecnico svizzero ha parlato in relazione al suo passato alla Lazio, durante un’intervista per Repubblica. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di far parte della lunga storia biancoceleste, spero che i tifosi stiano tutti bene. Mi fa piacere che si è creato un ambiente positivo intorno alla Lazio, del resto la società ha fatto un bellissimo lavoro”

Il CT della Svizzera avvalla l’idea della ripartenza

Petkovic, inoltre, sottolinea come la ripartenza del calcio sarebbe un segnale positivo per la gente. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Spero si possa ripartire con la massima tutela della salute. Il calcio non è solo una delle industrie più importanti al mondo, ma è anche una speranza per i cittadini. Un’eventuale ripresa dei campionati sarebbe un segnale per la gente che qualcosa si muove verso l’uscita dalla crisi. Il rischio zero non esiste”