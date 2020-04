Lazio, Lotito: ”Se ci sono le condizioni ideali i giocatori possono allenarsi”

Lazio Lotito chiarisce sugli allenamenti

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha lasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio riguardanti il blocco degli allenamenti varato dal Premier, Giuseppe Conte, durante l’ultimo DPCM. Il patron biancoceleste ritiene che, qualora le condizioni per riprendere gli allenamenti sarebbero sufficientemente ideali , i giocatori possano tranquillamente tornare a compiere il proprio lavoro da atleti all’interno dei centri sportivi.

Lazio Lotito, le parole del Presidente

Ecco nel dettaglio le parole di Lotito: ”Ci tengo innanzitutto a sottolineare il fatto che nessuno voglia prendere sotto gamba la salute dei cittadini e dei propri dipendenti. Io ho lanciato l’idea di fare degli esami perché, al di là del tampone, è possibile verificare la presenza di alcuni anticorpi che dimostrano o meno la presenza del virus. Quello che ho sempre sostenuto io è che tutte le attività lavorative, se in deroga con l’autorizzazione dei prefetti, possano essere in condizioni ottimali, senza rischio di contagio. Non capivo perché una persona che fa l’atleta non possa svolgere la propria attività. Non si tratta di una questione ludica, ma di attività lavorativa: parliamo di persone che, se le blocchi per 2-3 mesi, gli crei un trauma perché perdono la condizione. Quindi se ci sono tutte le condizioni ideali, come nel nostro caso a Formello, non c’è alcun rischio di contatto e di contagio“.

Notizie Lazio, la situazione

Lotito pone l’accento sul fatto che gli allenamenti dei calciatori non debbano essere intesi come attività ludica bensi’ come attività lavorativa: ” L’atleta che ha una condizione fisica migliore rispetto agli altri, che ha un controllo medico h24, non capisco perché non debba allenarsi. Non c’è un protocollo scientifico che dice il contrario. Io rispetto a pieno le regole dello Stato, ma non c’è nessun parere medico-scientifico che metta a repentaglio la salute dei giocatori durante la propria attività. E ribadisco il concetto: l’allenamento non è un fatto ludico, ma lavorativo, così come lo è per un operaio andare in fabbrica. Comunque mi auguro che adesso la situazione migliori e mi aspetto che si torni presto ad allenarsi, sempre nel massimo rispetto delle regole. Il centro sportivo della Lazio, che è uno dei più grandi d’Italia, ha il personale idoneo per poter proseguire la propria attività”.

Successivamente, il presidente della Lazio, elogia il centro sportivo di Formello definendolo uno dei migliori di Italia e dipingendolo come fiore all’occhiello del club biancoleste:“Noi abbiamo tutto per poter continuare l’attività: abbiamo le mascherine, i guanti, gli occhiali. Siamo tra i più preparati in questo settore. Tutte queste precauzioni le avevamo già adottate un mese e mezzo fa. Quindi non capisco il motivo per cui non continuare gli allenamenti. Noi rispetteremo tutte le regole, ma non capisco il motivo di tale decisione”.