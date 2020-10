Lazio, l’unico precedente con il Bruges nel ’93: in campo 45′

L’unico precedente tra la compagine biancoceleste e i belgi del Bruges risale al ’93. In panchina sedeva Dino Zoff.

Era il 1993 e allo stadio Olimpico era in palio la Coppa Tommaso Maestrelli. In tribuna, ad assistere al torneo, c’era l’intera famiglia del maestro: la moglie Lina e i suoi 4 figli. A sollevare al cielo la coppa quella sera fu la Lazio che riuscì a battere per 2-0 i belgi del Bruges e poi anche il Psv Eindhoven per 1-0 con un gol di Signori.

La formazione che scese in campo contro il Bruges fu la seguente: Orsi; Bergodi, Favalli; Sclosa, Luzardi, Cravero; Neri, Winter, Riedle, Gascoigne, Stroppa. Dopo 3 minuti Booy deviò nella propria porta una punizione di Stroppa. Al 43esimo invece con una prodezza, Sclosa pose la parola fine alla gara.

