Lazio fermata sul pari dal Marsiglia, risultato, tabellino e highlights

La squadra di Sarri pareggia in casa con il Marsiglia

Finisce in parità tra Lazio e Marsiglia

Solo un pari tra Lazio e Marsiglia, i biancocelesti non riescono a battere i francesi e debbono accontentarsi del pareggio. Gara opaca per capitan Immobile (traversa per lui), bene Strakosha.

IL TABELLINO

LAZIO-MARSIGLIA 0-0

Lazio (4-3-3): Strakosha 7; Lazzari 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5,5 (11′ st Akpa Akpro 6), Cataldi 5,5 (32′ st Leiva sv), Basic 5 (11′ st Luis Alberto 6); Felipe Anderson 6,5 (11′ st Pedro 6), Immobile 5, Zaccagni 5,5 (32′ st Moro).

A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Hysaj, Radu, Muriqi. All.: Sarri 5,5

Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez 7; Rongier 6,5 (40′ st Balerdi sv), Salibra 6,5, Caleta-Car 6,5, Peres 6,5; Guendouzi 5,5 (28′ st Gueye 5,5), Kamara 6, Payet 6,5; Under 7; Milik 5,5 (28′ st Gerson 6), Lirola 5 (16′ st Dieng 6).

A disp.: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Harit, Luis Henrique, De La Fuente, Amavi, Sciortino. All.: Sampaoli 6,5

Arbitro: Aytekin (Ger)

Marcatori: –

Ammoniti: Payet, Kamara, Rongier (M)

Espulsi: –