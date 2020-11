Lazio, slitta il rientro di Lulic: il motivo

Non c’è ancora pace per il capitano della Lazio che è volato in Germania per ulteriori controlli

La gara contro l’Udinese poteva essere quella del ritorno di Senad Lulic nella lista dei convocati dopo mesi di assenza a causa di un importante infortunio. Lo scorso 12 febbraio, infatti, Lulic si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra ma il periodo post-operazione non è stato così semplice. Per il calciatore, infatti, è iniziato un calvario che sembrava essere finito un paio di settimane fa ma stando alle ultime la situazione non sembra essere così. Secondo Il Messaggero, il capitano biancoceleste non si allena da sei giorni ma sarebbe volato in Svizzera. Da quanto trapela da Formello il calciatore è in permesso anche se in realtà è in Germania per ulteriori controlli. Lulic avrebbe spinto molto con la caviglia durante la partitella di allenamento. I medici avevano consigliato il rientro a gennaio ma a quanto pare il bosniaco ha voluto anticipare i tempi andando a creare ulteriori problemi ad una caviglia già malconcia.