Lazio, mai cosi male con Inzaghi: i numeri

Contro l’Udinese i biancocelesti hanno rimediato la terza sconfitta in campionato. Mai cosi male con Inzaghi in panchina

Se in Champions League la Lazio sta dimostrando di essere all’altezza non si può dire la stessa cosa, almeno in questo momento, in campionato. Sicuramente l’impegno europeo sta pensando sul rendimento della squadra di Simone Inzaghi che finora non era mai partito così male. Sono 14 i punti conquistati nelle prime 9 gare, l’anno scorso ne totalizzò 15 mentre nel 2017/18 perse una sola partita e conquistò 22 punti. Già 16 i gol subiti di cui 10 in casa e 6 in trasferta e al momento ha l’8^ difesa peggiore della Serie A. Come riferito dal Corriere della Sera era dalla stagione 1992/93 che la Lazio non subiva 16 reti nelle prime 9 giornate. Per quanto riguarda l’attacco mancano i gol: 9° attacco della competizione, sono 14 le reti realizzate e 8 sono state messe a segno in trasferta. La squadra di Simone Inzaghi sta trovando difficoltà tra le mura amiche, all’Olimpico ha vinto una volta sola e ha racimolato due pareggi. Serve una marcia diversa se la Lazio vuole tornare ai livelli della passata stagione.