Lazio, rinnovo Inzaghi: la situazione

In casa biancoceleste tiene banco anche il rinnovo di Simone Inzaghi che è prossimo alla scadenza

Il contratto di Simone Inzaghi scade il prossimo 30 giugno 2021. Il presidente Claudio Lotito deve risolvere al più presto la situazione contrattuale legata al suo allenatore. Inzaghi ha mercato e per questo motivo il numero uno della Lazio deve trovare un accordo in tempi rapidi. L’allenatore ha riportato i biancocelesti in Champions League oltre ad aver vinto una Coppa Italia e due Supercoppe nazionali. Il primo incontro era stato fissato per la pausa di ottobre, poi è slittato a novembre e adesso sembra che il momento giusto sarà dopo la fine del girone di Champions League. L’accordo è ancora da definire; si ragiona se estendere il rapporto di un anno o più ma si sta riflettendo anche sull’adeguamento economico a €3M.