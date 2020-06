Il responsabile dello sport del Tgr Lazio, Orsini, ha parlato della ripresa della Serie A e delle mosse di calciomercato di Tare

Il responsabile dello sport del TGR Lazio, Stefano Orsini, si è espresso ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste: Lazio Style Radio. Orsini si è soffermato in primis sulla ripresa del campionato e successivamente ha parlato di calciomercato. Queste le sue parole: “Un campionato anomalo, giochi con delle novità di regolamento. Il playoff non garantirebbe i valori che si sono rispettati fino ad adesso, può vincere anche la sesta, l’ottava, sarebbe una beffa. L’unica grande volontà che c’è è quello di chiudere il campionato, fino a poco tempo fa non c’era. Spero che non ci sia bisogno dei playoff e si concluda il torneo. Occhio al giallo? Questa vicenda dei diffidati c’è sempre stata a fine stagione. Questa volta hai una possibilità in più, credo che ci sarà un grande turnover da un momento all’altro. Proprio fisicamente diventa difficile che i giocatori possano giocare tutte e dodici le partite, è giusto che Inzaghi li gestisca”

Sulle mosse di mercato condotte da Tare

“Corsie esterne? Per dare fisicità Marusic è ottimo se c’è Lazzari dall’altra parte, soprattutto in partite più delicate. C’è anche la possibilità di vedere Durmisi, che potrebbe tornare a Formello a inizio luglio. Escalante? Mi fido ciecamente dell’intuito di Tare, in questi anni hanno portato giocatori di livello. È un calciatore di gamba, d’esperienza, in quel ruolo si è messo in mostra. Aspettiamolo e chi starà meglio, più in forma, giocherà. Acquisto? Se non dovesse partire nessuno, andrei a prendere un giovane centrale di grandissima prospettiva in difesa, che possa dare sostegno ad Acerbi e che possa dare un po’ di respiro all’eterno Radu”