Lazio, per il dopo Peruzzi spunta Matri: i dettagli

Il direttore tecnico biancoceleste attende una chiamata del Patron Lotito. In caso di addio, a sostituire l’ex portiere sarà Alessandro Matri.

Stando a quanto riportato da cittàceleste, la Lazio sta pensando già a un piano B. Qualora Peruzzi e Lotito non riescano a trovare il modo per chiarirsi, per l’ex portiere biancoceleste sarà addio. Tare e Inzaghi spingono per la sua permanenza all’interno del club, ma Lotito ha pronto il sostituto: Alessandro Matri, attualmente braccio destro del diesse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: