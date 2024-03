Fermento a Formello dopo le dimissioni di Sarri. La società ha dovuto prima affrontare l’addio dell’allenatore campano, poi decidere a chi affidare la squadra. Con le dimissioni del solo tecnico, ma non dell’intero staff, la società biancoceleste ha pensato di passare il timone a Martusciello.

Lazio, Martusciello e il nuovo modulo

Giovanni Martusciello avrà il compito di aiutare una squadra a ritrovare fiducia e continuità, ma soprattutto il morale.

La Lazio affronterà il Frosinone nella prossima sfida di campionato e, nell’ultima conferenza stampa, dopo l’Udinese, Martusciello aveva accennato ad un possibile cambio di modulo. I biancocelesti potrebberi ripartire già da una novità: il 4-2-3-1.

Martusciello, 52 anni, ha iniziato con una carriera da calciatore tra Empoli, Cittadella e Catania. A fine carriera Martusciello si inserisce subito nel mondo degli allenatori e, nel 2006, diventa il vice Primavera empolese fino al 2009, quando sale il primo gradino entrando a far parte dello staff tecnico della prima squadra. Diventa secondo allenatore nel 2010 e collabora con Pillon, Carboni, Giampaolo, Aglietti e Sarri.

Nella stagione 2016/17 viene promosso a primo allenatore dell’Empoli dopo l’addio di Giampaolo. Una stagione sfortunata per la squadra toscana che retrocede in Serie B. Corsi non lo riconferma, ma parte subito una nuova avventura per il tecnico: l’Inter, la prima grande squadra della sua carriera. Il mister campano entra nello staff di Luciano Spalletti e resta in nerazzurro per 3 anni (dal 2017 al 2019). La stagione successiva Martusciello passa a vice di Sarri, ma questa volta è l’anno in cui arriva il primo scudetto conquistato con la Juventus.

Quando Sarri ha lasciato la Juve, Martusciello lo ha seguito. Dal 2021 è passato in biancoceleste, per lui potrebbe essere una grande occasione, come quella di guidare la squadra fino a giugno e, perché no, in base ai risultati anche di essere confermato.