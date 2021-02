Lazio, rinnovo Inzaghi: è quasi fatta, Lotito ha fatto la proposta

Lazio e Inzaghi, legame più forte

La grande stagione della Lazio ha rafforzato ancora di più il legame tra il tecnico Simone Inzaghi e la società biancoceleste. Il rinnovo è quasi cosa fatta, secondo quanto affermato dallo stesso allenatore, il presidente Lotito ha fatto l’offerta.

Inzaghi: “Trattativa di rinnovo in corso”

A fine gara, quando la Lazio ha battuto il Cagliari all’Olimpico per 1-0, con gol di Immobile, Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky anche sulla questione del rinnovo. Ecco le parole del tecnico: “C’è una trattativa per il rinnovo, l’ho letto con calma dopo che mi è stato consegnato tre giorni fa. Ieri sera l’ho guardato, il presidente ha fatto la sua offerta. C’è armonia. Siamo a buon punto. Lotito si è comportato bene, con i suoi tempi, certo. Ha fatto la sua offerta, secondo me siamo a buon punto”. La Lazio il 23 febbraio sarà impegnata nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Una sfida non semplice che Inzaghi proverà a giocarsela alla meglio con i suoi ragazzi. In campionato procede a vele spiegate, con la vittoria di ieri, i biancocelesti hanno sorpassato il Napoli in classifica e raggiunto la Roma. Al momento sono piazzati in quarta posizione. Un grande risultato.