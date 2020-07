Lazio Sassuolo 1-2 i neroverdi corsari all’Olimpico Tabellino e Highlights

Lazio Sassuolo Tabellino e Highlights

Lazio-Sassuolo apre la 32° giornata di Serie A e i neroverdi rimontano una Lazio irriconoscibile e vincono la sfida per 1-2. Partita a ritmi blandi che si sblocca al 33′ con Luis Alberto che deposita in rete un cross dalla destra di Lazzari. Nella ripresa pareggio del Sassuolo al 52′ con il giovane attaccante Raspadori che sigla il primo goal in Serie A. Nel finale arriva la beffa per la Lazio, Caputo insacca da due passi e firma il raddoppio neroverde. Per la Lazio terza sconfitta cosecutiva, Inzaghi dice addio al sogno Scudetto.

Il Tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu (83′ Vavro): Lazzari, Milinkovic-Savic (67′ Lucas Leiva), Parolo, Luis Alberto (83′ Adekanye), Lukaku (46′ Jony); Caicedo (61′ Cataldi), Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan (46′ Muldur), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traorè (46′ Caputo), Djuricic (68′ Haraslin), Boga (79′ Rogerio); Raspadori (89′ Magnani). Allenatore: Roberto De Zerbi.

Gol: 33′ Luis Alberto (L), 52′ Raspadori (S), 92′ Caputo.

Ammoniti: Parolo (L), Immobile (L), Muldur (S), Bastos (L), Ferrari (S), Lucas Leiva (L).