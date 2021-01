Lazio, tegola Immobile: problemi al piede, saltata la rifinitura

Immobile salta la rifinitura in vista della Fiorentina

Una doccia ghiacciata per Simone Inzaghi, il suo bomber potrebbe non farcela per la prossima gara, quella di domani contro la Fiorentina all’Olimpico di Roma. Oggi pomeriggio, a Formello, i biancocelesti hanno preso parte alla seduta di rifinitura in vista dell’arrivo dei Viola, ma l’attaccante non era presente.

Problemi al piede per l’attaccante

L’attaccante della Lazio è stato bloccato da un problema al tendine del piede e solo nelle prossime ore si potrà capire e decidere cosa fare. Il napoletano si va ad aggiungere in infermeria insieme a Correa. Anche il centrocampista argentino non scenderà in campo contro Prandelli e la sua squadra. Per lui problema al polpaccio da risolvere. Contro la Fiorentina è obbligatorio fare risultato e trovare quella continuità necessaria, ma perdere uno dei giocatori principali, prima di un match di rilievo, non aiuta. Al suo posto sono già pronti i possibili sostituti: Pereira e Caicedo, così come riporta Corriere dello Sport. I due giocatori hanno già provveduto ad allenarsi in vista del match all’Olimpico. Nella mattinata di domani ci sarà l’ultimo confronto in campo, Inzaghi procederà con una prova con i due giocatori per capire chi partirà da titolare se Ciro Immobile non dovesse scendere in campo.