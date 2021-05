La Roma non accenna a distrazioni sul prossimo mercato. Appena iniziato una trattativa per portare in Capitale il 23enne olandese Koopmeiners.

Teun Koopmeiners ha appena chiuso i rapporti con l’Az Alkmaar. Il centrocampista vuole fare nuove esperienze, così come aveva annunciato e sogna un campionato top. La Roma, che segue il 23enne olandese già da un po’, non ha perso tempo e si è già fatta avanti.

Calciomercato Roma, offerta a Teun Koopmeiners

Koopmeiners piace alla Roma perché rappresenta l’identikit perfetto per il mercato giallorosso. Tiago Pinto e Mou stanno portando avanti velocemente la trattativa. La società capitolina non è alle prese soltanto con il centrocampista olandese, anche per Sabitzer del Lipsia. Ma soltanto uno dei due potrà venire a Roma, si cerca la trattativa migliore.

Al momento risulta essere in netto vantaggio il giocatore dell’AZ, in quanto su Sabitzer ci sono anche Liverpool e Tottenham, quindi una concorrenza difficile. La Roma prova ad approfittare, quest’anno il mediano ha messo a segno anche 15 gol nella massima serie olandese, e non è da poco. Adesso che il giocatore ha dato l’addio all’Az, il quale è stato confermato anche dal ds della società, Huiberts. Le parole del ds: “Koopmeiners è stato tra i migliori per rendimento. Adesso è arrivato il momento di aprire le porte a nuovi talenti”.

Intanto Koopmeiners ha dichiarato: “Ci penso molto al mio trasferimento. Sono arrivate molte chiamate dai club stranieri e i sono aperto su questo. E l’ho detto anche all’allenatore. Non è un argomento che mi distrarrà, ma sto giocando a carte scoperte anche nei confronti dei media. Al momento sto mettendo insieme tutto. Il paese, la città, la lingua, le possibilità per la mia ragazza, l’allenatore. Deve essere perfetto per me”.