Le formazioni di Italia Lituania

L’Italia si affida al giovane Raspadori

Italia in campo per vincere, contro la Lituania spazio al turnover. Il tecnico jesino deve rinunciare tra gli altri a Immobile, in rampa di lancio il giovane Raspadori.

Le probabili formazioni di Italia-Lituania

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Biraghi, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. All. Mancini.

LITUANIA (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. All. Razanauskas.