Le origini del Baccarat

BACCARAT, LE ORIGINI

Il baccarat è uno dei giochi, che si possono trovare online, facente parte della famiglia dei giochi più rinomati e conosciuti del mondo dei Casinò. Tuttavia, esso ha una storia risalente a secoli precedenti, quando rappresentava uno dei principali passatempi degli appartenenti alla nobiltà, soprattutto in Europa. Con il passare del tempo, il baccarat, noto anche con il nome di Baccarà, per poter essere alla portata di tutti è stato reso più semplice e di facile comprensione ad un’ampia platea di curiosi della categoria gambling. Non si può negare che anche le versioni sono più di una, in base a come lo si voglia svolgere. Quello che resta una certezza è che risulta tutt’oggi, come quando si iniziò a giocarci, fonte di divertimento assicurato.

COME SI GIOCA

Si gioca utilizzando non un singolo mazzo di carte ma possono essere dai quattro agli otto mazzi, in base a quale modalità di svolgimento si scelga di utilizzare, da cinquantadue carte francesi (riconducibile al fatto che storicamente il baccarat era un diletto per i nobili della Francia del quindicesimo secolo), non utilizzando però i jolly. I giocatori variano da un numero minimo di due ad un massimo di quattordici. Si gioca su un tavolo di forma rettangolare. Anche se sono posti dei limiti per il numero di partecipanti, ciò risulta alquanto irrilevante poiché ognuno si limiterà ad interagire direttamente con il banco ed i restanti giocatori semmai punteranno a scommettere sugli esiti della puntata del giocatore contro il banco; quindi, scommetteranno sulla sconfitta, sulla vittoria ovvero sul pareggio.

Lo scopo del gioco è di cercare di raggiungere il più possibile vicino a 9, ovvero il 9. Risulterà vincitore il giocatore che si sarà più degli altri avvicinato o addirittura raggiunto tale numero.

Il banco distribuirà le carte, che saranno due per ciascun puntatore e conseguentemente terrà lo stesso numero di carte per sé. A questo punto, ognuno dovrà effettuare un’operazione di logica ovvero calcolare a che valore arrivano la propria coppia di carte.

A titolo esemplificativo, chi avrà un 6 e un 3 allora il valore sarà 9. Le figure hanno il valore di 10 punti mentre l’asso ha valore di un punto. Le decine si eliminano quindi ipoteticamente, se la coppia di carte è 8 e 4 allora la somma è 12 perciò il punteggio che si considera è 2.

Se il valore delle carte del giocatore è più alto rispetto a quello in possesso del banco, allora avrà vinto; qualora vi fosse un valore uguale, non ci sarà un acclamato vincitore né perdente.

Vi sono tre opzioni per puntare a NetBet baccarat : nella prima, si punta sul banco ipotizzando che quest’ultimo alla fine avrà il punteggio migliore; nella seconda, si punta sul giocatore, pronosticando che abbia la mano migliore; nella terza, si punta sulla parità, situazione in cui né banco né giocatore prevalgono l’uno sull’altro.

GIOCARE ONLINE

Inizialmente tale gioco si svolgeva esclusivamente in luoghi, conosciuti sotto il nome di casinò. Tuttavia, nella seconda metà del ventesimo secolo, precisamente negli anni Novanta, le primissime compagnie di software hanno creato una versione di Baccarat da godersi comodamente da casa, online. Successivamente, con l’evoluzione tecnologica ci fu una proliferazione dei casinò online con la possibilità non solo di giocare a tutti quei giochi che si potevano fare nelle strutture fisiche, ma anche imparare a farlo senza alcun costo da pagare mediante la visione di appositi tutorial, nonché di partecipare a tavoli specifici per fare un giro di prova prima di spendere somme di denaro (reali).

Ovviamente, vi sono delle differenze tra la versione reale ( nelle strutture fisiche collocate territorialmente in tutti i paesi) nella quale si può puntare anche durante il gioco e le carte ricevute sono coperte, mentre nella versione in rete, ovvero online, invece, si punterà solo prima di aver ricevuto la prima coppia di carte e queste ultime saranno anche scoperte.

Uno dei migliori siti di casino online, sicuro ed affidabile è NetBet, che offre la possibilità di giocare a baccarat comodamente da casa, senza spostamenti. Vi si può accedere sia dal proprio smartphone che dal computer, con il privilegio di poter usufruire di un pacchetto di benvenuto e moltissime offerte e promozioni, qualora si scelga il loro sito per un’esperienza unica. NetBet rende tale gioco di carte, che è nato esclusivamente per gli appartenenti ad una classe sociale benestante nonché sofisticata, accessibile a tutti, indipendentemente dalla propria ricchezza così come nessuna importanza ha il livello di esperienza dei giocatori per poter iniziare ad esplorare questa affascinante opportunità.

La cosa che si deve tenere a mente, come per qualunque altro gioco d’azzardo, è che seppure l’essere bravi giocatori avvantaggi, non è sufficiente per vincere. Tante volte è solo questione di fortuna.