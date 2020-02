Le pagelle di Frosinone-Salernitana

È terminata con il risultato di uno a zero la sfida del Benito Stirpe tra Frosinone e Salernitana. A decidere la sfida è stata la rete di Novakovich al 70° minuto di gioco. Di seguito le pagelle del match.

Pagelle Frosinone

Bardi 6: Non corre mai pericoli, attento nell’unica occasione degli avversari.

Brighenti 6,5: Anche oggi, la difesa rimane imbattuta. I meriti sono anche suoi, visto che anticipa Gondo un bel po’ di volte.

Ariaudo 6,5: Sfiora il goal con un colpo di testa, spende il giallo in maniera saggia, ovvero per fermare un contropiede pericoloso. È sempre su Jallow, e difficilmente riesce a farlo muovere.

Capuano 6,5: La Salernitana prova a spingere soprattutto sulla sua fascia, ma oggi ha trovato un Capuano in grado di chiudere qualsiasi cosa.

Salvi 5,5: In una vittoria davvero importante, ecco una (quasi) nota negativa: Salvi ha spinto davvero poco, pur difendendo bene.

Rohdèn 6: Altruista, davvero troppo altruista in due occasioni dove invece di concludere a rete sceglie, sbagliando, di servire i compagni. Per il resto, soliti inserimenti e quantità a centrocampo.

Maiello 6,5: Inibisce il gioco avversario, pressa a tutto campo e in occorrenza imposta l’azione.

Haas 7,5: Il goal, deriva in gran parte dalla sua giocata. Si libera con maestria della marcatura e serve un assist perfetto per Novakovich. Prima di tutto ciò, è stato l’anello di congiunzione tra le due punte e il centrocampo.

D’Elia 5,5: Oggi la vera nota negativa del Frosinone sono stati gli esterni. Forse un po’ troppo bassi, limitati e poco pungenti. Cosi come Salvi, anche lui copre bene, ma affonda davvero poco.

Novakovich 7: Un goal davvero pesante, il suo. Per la classifica, per il morale, il suo e dei compagni, e per ripagare la fiducia del mister.

Dionisi 6,5: Non segna, però anche il suo contributo è stato davvero importante. È mancato il lavoro spalle alla porta, ma in parecchie occasioni è riuscito a far salire la squadra sfruttando fisico ed esperienza.

Pagelle Salernitana

Micai 5: Riceve solamente due tiri, di cui uno però, che va a segno. Poteva fare meglio sul colpo di testa di Novakovich, quella doveva essere una sua palla.

Aya 6: Spesso si propone in avanti, per gran parte della partita chiude Novakovich. Attento.

Migliorini 5: Si perde l’uomo sul goal, errore imperdonabile che costa alla sua squadra, un punto prezioso.

Jaroszynski 6: Davanti ai problemi (pochi oggi) lui fa solo una cosa: spazzare via. L’emblema della franchezza.

Kiyine 6: Un tiro da fuori che finisce in curva, qualche inserimento, ma non riesce ad incidere.

Akpa Akpro 7: Uno dei migliori dei suoi. Detta sempre il passaggio giusto, recupera un paio di palloni pericolosi e pressa il portatore di palla avversario. Finisce la benzina nel finale, ma offre veramente tanto.

Dziczek 5: Quello che è mancato alla Salernitana è stato il suo contributo. Gli ospiti impostano con fretta, e con poca lucidità. E le colpe sono le sue.

Maistro 6,5: Pericoloso in un paio di occasioni in cui non arriva al tiro per un niente, è l’unico che riesce ad inserirsi per impensierire la difesa avversaria. E a centrocampo aiuta Akpa Akpro nel pressing.

Lopez 6: Difende bene, perché se il Frosinone dalla sua fascia non affonda i meriti sono suoi, ma spinge forse senza convinzione.

Jallow 5: Ci prova, si sbatte, corre, prova a metterci il fisico, caratteristica non sua, e si vede. Le colpe oggi, non sono sue. Ci mette anche la testa, ma il tiro finisce alto.

Gondo 4: Corre a vuoto, non riesce a rendersi utile per il reparto offensivo. Si fa chiudere sempre, non riesce a sgusciare via dalla marcatura. Oggi no, proprio no.

Cerci S.V.

Cicerelli S.V.

Capezzi S.V.