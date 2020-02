Le pagelle di Frosinone-Virtus Entella

È terminata con il risultato di uno a zero la sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie B tra Frosinone e Virtus Entella. A decidere la sfida è stato il goal nel secondo tempo di Federico Dionisi. Di seguito le pagelle del match.

Pagelle Frosinone:

Bardi 6: Non corre tanti pericoli, ma nelle poche volte in cui è chiamato in causa si fa trovare pronto.

Brighenti 6,5: Una bella apertura per Ciano, poi rischia un retropassaggio a Bardi davvero folle. Si fa perdonare nel secondo tempo, quando compie un salvataggio che vale come un goal.

Ariaudo 6: Attento, trova il colpo di testa con cui rischia di mettere la firma sul match: serviva solamente maggiore precisione.

Capuano 6: Provvidenziale l’anticipo sul cross di Mazzitelli, poi è costretto a uscire per infortunio dopo una brutta botta al volto.

Salvi 5,5: In fase difensiva è attento, però avanti non affonda mai. La situazione migliora nel secondo tempo, quando parte con un tiro rasoterra che sfiora il primo palo, ma rispetto a Beghetto incide molto meno.

Rohden 6: Due grandi aperture per Beghetto in avvio di gara, ci mette tanta fisicità per spezzare la manovra degli avversari, poi al 60’ viene sostituito con Gori.

Maiello 5: In avvio di partita commette due errori grossolani, come il pallone perso che ha causato il contropiede avversario. Aiuta Tabanelli a uscire dal pressing, ma è ancora lontano dal dettare in maniera efficiente i tempi di gioco.

Tabanelli 7: Una partita veramente sontuosa. Esce alla grande dal pressing avversario in più di qualche occasione, come quando nel primo tempo, supera l’avversario con un numero da giocoliere del pallone e poi guadagna un fallo. Suo il passaggio a Salvi che poi sfiora il primo palo e l’assist a Ciano che prende il palo. La sua presenza sta rivoluzionando in maniera positiva il centrocampo di mister Nesta.

Beghetto 6,5: Nel primo tempo sulla fascia fa praticamente ciò che vuole, inserendosi ogni volta con facilità, illuminato da Rodhen. Nella ripresa affonda con meno intensità, crossa in maniera meno precisa, però corre tanto, sopratutto quando Coppolaro inizia ad alzarsi.

Ciano 7: Per tutta la partita gira come una trottola attorno a Dionisi, in attesa del momento giusto, che per quarantacinque minuti però, non arriva mai. Il Frosinone torna negli spogliatoi senza aver mai concluso nella porta avversaria, ma lui non lascia mai un punto di riferimento agli avversari. Nel secondo tempo la musica cambia, e Camillo legge alla perfezione l’azione di Tabanelli, trovando il palo che poi porta al goal. Per una volta il suo lavoro è più prezioso di quello del compagno di reparto.

Dionisi 7,5: Un brutto primo tempo che lo vedo fuori “dal match”. Non riesce nell’intento di giocare di sponda spalle alla porta, ma si fa perdonare nella maniera migliore: con un goal davvero bello, aiutato dal palo. I tre punti portano la sua firma.

Krajnc 5: Entra in campo per via dell’infortunio di Capuano, e le differenze con il numero 3, si notano a vista d’occhio. Spesso si fa sorprendere da G. De Luca, e nel finale di gara regala agli avversari una punizione pericolosa dalla trequarti che poteva costare molto cara.

D’Elia S.V.

Pagelle Entella

Baranovsky 5,5: Delle buone uscite in occasione dei cross, non corre pericoli per 45’, poi nel secondo tempo viene trafitto da Dionisi con un tiro difficile da deviare.

Coppolaro 5: Un primo tempo da incubo per via di Beghetto: lui gli lascia troppo spazio, e l’esterno ciociaro ringrazia trafiggendolo un paio di volte. Ingenua anche l’ammonizione.

Chiosa 6: Toglie dalla testa di Dionisi il pallone del raddoppio che avrebbe chiuso definitivamente I giochi, spende in maniera saggia il cartellino per fermare Ciano lanciato a rete.

Pellizzer 5,5: Se Chiosa “regge botta”, lui un po’ meno: anticipa un filtrante per Dionisi, ma si fa anticipare da Tabanelli nell’azione del goal.

Sala 6,5: “Il ragazzo si farà”. Parafrasando De Gregori, Sala, nonostante la sconfitta, ha mostrato davvero buone cose: nel primo tempo è l’unico dell’Entella a spingere sulla corsia esterna, cerca (e trova) la giocata per saltare l’uomo, insomma, il ragazzo ha del potenziale.

Settembrini 5: Una giocata davvero bella quella dove salta due avversari con un numero per arrivare al cross, poi però in corso d’opera si fa ammonire per un fallo su Tabanelli, e il giallo gli costa la sostituzione al 33’ del primo tempo. Davvero ingenuo.

Paolucci 5: Il centrocampo della sua squadra soffre la manovra del Frosinone: nel primo tempo riesce a limitare la costruzione di gioco, ma non crea nulla di buono per attaccare in maniera convincente.

Mazzitelli 5,5: Una bella giocata di tacco all’interno dell’area, sbaglia una ghiotta occasione a tu per tu con Bardi.

Currarino 4.5: Letteralmente assente. Di tiri in porta la sua squadra non ne fa, e nell’arco dei novanta minuti, le responsabilità vengono sopratutto dai suoi piedi.

G.De Luca 7: Il migliore in una giornata storta. Lui è quello che si sbatte per gli altri, che fa salire la squadra e che spesso, prova anche la giocata. Nel primo tempo va vicino al goal con un colpo di testa che finisce sul palo, anche se l’azione era viziata dal fuorigioco.

M. De Luca 4: Una partita talmente brutta la sua, che viene sostituito al 38’. C’è poco da dire.

Chajia: S.V

Mancosu 5: A differenza di M. De Luca, lui prova a creare qualcosa. Che poi non riesca nella maggior parte dei casi, è un’altra musica. In verità il pallone lo butterebbe anche dentro, peccato che con l’aiuto del fuorigioco.