Le pagelle di Genoa-Lazio

È terminata con il risultato di 2-3 la sfida dello Stadio Marassi tra Genoa e Lazio, con i biancocelesti che rispondono alla vittoria della Juventus nella serata di ieri. Ad aprire le danze è Marusic, poi Immobile fa due a zero. Il Genoa riapre la sfida con Cassata, poi la Lazio allunga di nuovo con la punizione di Cataldi. Nel finale il Genoa prova a rimontare con Criscito dal dischetto, ma non basta. Di seguito le pagelle del match.

Pagelle Genoa:

Perin 5: Non può nulla su Marusic, poi però nega il goal a Caicedo. Viene di nuovo battuto da Immobile e Cataldi, goal su cui ha delle belle responsabilità, ma nel finale nega la gioia anche a Correa e Lazzari.

Soumaoro 5: Nel primo tempo non sa cosa fare, poi la Lazio scende d’intensità e il reparto difensivo respira. Ma quando gli ospiti tornano alla carica, sono guai.

Masiello 5: Non tiene botta con Marusic in occasione del goal, qualche azione dopo si prende il giallo pur di fermarlo lanciato a rete. Tiene in gioco per ben due volte Correa, rischiando di lasciarlo segnare.

Biraschi 6: Il migliore del reparto difensivo. Si spinge spesso in avanti, ed è l’unico a proporsi in fase d’impostazione.

Criscito 6,5: La sua presenza è un bel problema per Marusic, spesso riesce ad arrivare al cross. Prova a innescare la rimonta prendendosi le responsabilità del calcio di rigore, e non sbaglia.

Schone 6: Ruba un pallone a Milinkovic-Savic, e questo già dovrebbe essere sufficiente. Suo il cross che porta al palo di Favilli, ci prova spesso da fuori e lasciargli il tiro rappresenta sempre un pericolo.

Berhami 7: Onnipresente, è letteralmente ovunque. Ad inizio partita è l’ombra di Luis Alberto, poi quando saltano gli schemi tattici è chiamato a correre letteralmente ovunque. Tiene in vita il centrocampo pur restando spesso nell’ombra.

Ankersen 5,5: Sulla sua fascia c’è Jony, il che è un vero e proprio colpo di fortuna. Prende subito le misure allo spagnolo, e affonda con regolarità. Peccato per la precisione nei cross.

Favilli 6,5: Si sbatte molto, sfrutta il fisico per far salire la sua squadra nei momenti di difficoltà, poi con un colpo di testa da vero saltatore trova un palo che sta ancora tremando.

Sanabria 5: Corre tanto, ma male. Si ingegna per non lasciare mai un punto di riferimento a Vavro, e ci riesce anche, ma non incide.

Pandev 6: Entra per dare una scossa ai suoi, e lo fa mettendo subito Strakosha in difficoltà, e poi procurandosi un calcio di rigore.

Cassata 7: A centrocampo è insieme a Berhami, il faro della squadra. Il goal spettacolare che toglie le ragnatele dalla porta di Strakosha corona una partita di alto livello.

Pagelle Lazio

Strakosha 5,5: Blocca bene il calcio di punizione di Schone, poi viene graziato dal palo sul colpo di testa di Favilli. Cassata toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali, poi Criscito lo spiazza nel rigore.

Patric 6: Attento, preciso, svolge il compitino in maniera ottimale. Nel finale è bravo a non farsi saltare da Pandev per ben due volte.

Vavro 5,5: Difensivamente parlando non è come Acerbi, ma comunque riesce a tenere botta senza grossi problemi, nonostante il basso minutaggio. I problemi però arrivano in fase d’impostazione.

Radu 6,5: Il migliore del reparto difensivo. Una stupenda palla in verticale che pesca Caicedo a tu per tu con Perin, peccato che fosse troppo lunga. Nella fase finale della partita, riesce a sventare tre ghiotte occasioni per gli avversari.

Jony 5: Spesso si fa anticipare, spreca un calcio di punizione sparando in curva e il suo primo contributo in fase difensiva arriva al 60°. In avanti serve tanta corsa, ma con poca precisione nei cross.

Leiva 6,5: Parte male in avvio di partita, sbagliando due volte il tempo nei contrasti e regalando due calci di punizione dal limite. Poi però ingrana, e si va a posizionare nel solito ruolo di diga difensiva. Aiuta spesso Vavro.

Milinkovic-Savic 6: Una partita senza infamia e senza lode, dopo la stupenda prestazione contro l’Inter. Si fa strappare via un paio di palloni, ma si fa anche perdonare con la giocata che mette Immobile a tu per tu con Perin, con l’attaccante che poi sbaglia.

Luis Alberto 7: Corre un po’ a vuoto nei primi venti minuti, poi entra in partita anche lui. Nel secondo tempo serve due palloni stupendi a Correa, mentre dai suoi piedi nasce il goal del raddoppio.

Marusic 6,5: Una cavalcata incredibile sul goal, riesce a tenere botta contro i due difensori e poi con lucidità batte Perin. Poi tanta corsa sulla fascia, anche se in fase difensiva lascia parecchi problemi alla corte di Patric.

Caicedo 6,5: Una partita di sacrificio, passata a lottare per i “palloni sporchi” contro i centrali di centrocampo e di difesa. Suo l’assist per il goal di Immobile.

Immobile 7,5: Un goal importante, sia per i numeri che per il risultato. Gioca anche lui una partita sporca, fondamentale per i compagni il suo lavoro spalle alla porta insieme a Caicedo.

Cataldi 6,5: Entra e fa subito danno, lasciando Cassata libero di tirare. Poi però si fa perdonare con un calcio di punizione stupendo.