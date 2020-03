Le pagelle di Livorno-Frosinone

È terminata con il risultato di 2-2 la sfida dell’Armando Picchi tra Livorno e Frosinone. Ad aprire le danze è stata la rete di Ferrari, a cui risponde quella di Citro. Nel secondo tempo Del Prato riporta i padroni di casa in vantaggio, poi un calcio di rigore di Dionisi pareggia i conti. Di seguito le pagelle del match.

Pagelle Livorno

Plizzari 7: Se i padroni di casa portano a casa un punto, i meriti sono anche suoi. Si fa battere da Dionisi sul rigore, però compie tre parati fondamentali.

Di Gennaro 6,5: Allontana via quattro palloni davvero pericolosi. Tiene bene botta e nel secondo tempo riesce, azione del rigore a parte, ad annullare Novakovich.

Silvestre 6: L’esperienza si vede, nonostante fosse al suo esordio in Serie B. Ci sarà tempo per entrare nei meccanismi della squadra, ma può fare solo che bene a questa difesa.

Bogdan 5: Dalla sua parte del campo sono passati una marea di cross nel primo tempo. Nel secondo un po’ meglio, ma rispetto agli altri due difensori, è quello meno sicuro.

Porcino 4,5: Lascia Zampano libero di servire Citro, poi un errore dietro l’altro. Esce dopo quarantacinque minuti.

Agazzi 6: Nel primo tempo si divora un goal creato da Marras, poi nel secondo si fa perdonare servendo l’assist del due a uno. Riesce a saltare l’uomo con facilità.

Awua 6,5: Recupera una marea di palloni, ci mette fisicità e nel finale, quando gli altri sono stanchi, in un paio di occasioni crea superiorità numerica.

Del Prato 7: Un goal importante quello del due a uno, e che corona una partita fatta di sacrificio e tanta corsa.

Marras 8: Il migliore in campo. Marras è senza dubbio l’anima di questo Livorno, quello a cui aggrapparsi in ogni situazione. Nel primo tempo serve l’assist per il vantaggio iniziale, poi prova a crearne altri due, ma i compagni sprecano. Salta l’uomo con una facilità disarmante.

Ferrari 6,5: Realizza il goal dell’uno a zero da vero opportunista, poi però cade nell’anonimato. Nel secondo tempo ci prova a rimetterci lo zampino, ma con scarsi risultati.

Marsura 5: Anche lui offre molta corsa, ma quando conta, mette al servizio dei compagni poca precisione.

Seck 6,5: Entra in campo nel secondo tempo e con la sua velocità spacca letteralmente la partita. Ci prova con un tiro potente e improvviso che Bardi vede solamente all’ultimo, negandogli un goal meritatissimo.

Braken S.V.

Brignola S.V.

Pagelle Frosinone

Bardi 6: Si fa trafiggere due volte, però anche lui ci mette i guantoni in due interventi difficili.

Krajnc 5,5: Sostituisce Capuano, e in fase difensiva un po’ lo fa rimpiangere. Marras gli sfugge spesso.

Ariaudo 6: Prima un anticipo importante, poi con un colpo di testa prova a battere Plizzari, che è bravo a negargli il goal. Difende, e quando può prova anche a segnare.

Brighenti 5,5: Il capitano questa sera è in difficoltà. Tra Marsura e Marras che svaria anche dalle sue parti, non sa dietro a chi correre. Riesce a tenere botta grazie ad Ariaudo, ma sul goal del vantaggio iniziale ha delle colpe.

D’Elia 5: Un pareggio contro il fanalino di coda della classifica si può provare a spiegare partendo dagli esterni. D’Elia spinge poco, e quando lo fa, con poca precisione in occasione dei cross.

Rohden 6,5: L’uomo degli inserimenti ci prova in un paio di occasioni, ma Plizzari è bravo a negargli il goal entrambe le volte. Quando non prova a segnare invece, disturba l’azione avversaria.

Maiello 6: Il fulcro del gioco va in difficoltà quando il Livorno aumenta l’intensità del pressing. Maiello non riesce a ragionare con lucidità, e nel momento in cui il Livorno riesce a trovare il goal del vantaggio, risulta evidente.

Haas 5: Nesta lo sostituisce con Vitale, e con ragione. Haas appare spento per gran parte della gara, impreciso quando Maiello lo chiama ad impostare gioco per uscire dal pressing.

Zampano 5,5: rispetto a D’Elia prova a spingere maggiormente, ma è impreciso nei cross.

Citro 6,5: Un goal importante il suo, ma si accende ad intermittenza, e forse al Frosinone è mancata anche profondità in fase offensiva.

Novakovich 7: In coppia con Citro, si trasforma in Dionisi, fornendo lavoro spalle alla porta, e anche con buoni risultati. Suo l’assist (stupendo) per il goal di Citro. Nel secondo tempo, quando il Livorno spinge molto, viene tagliato fuori.

Dionisi 6,5: Entra in campo al posto di Maiello, e subito si assume le responsabilità di un rigore che trasforma in maniera impeccabile. Nel finale prova a metterci la testa, ma il tiro finisce alto.

Vitale S.V.

Paganini S.V.