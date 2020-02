Per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è tempo di tornare con la mente alla Champions League. In programma mercoledì sera al San Siro c’è infatti la sfida valevole per la gara di andata degli ottavi di finale contro il Valencia. In campionato, l’Atalanta è reduce dalla vittoria in rimonta contro la Roma, ma con ogni probabilità la testa dei giocatori è tutta sulla coppa con le orecchie. L’avversario infatti, non è imbattibile, e accedere ai quarti di finale resta sì un traguardo ostico, ma sicuramente non impossibile come molti sentenziavano tempo fa. Entrambe le squadre vorranno senza dubbio andare avanti nella competizione, motivo per cui assisteremo a una partita davvero scoppiettante. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Valencia.

Le probabili formazioni di Atalanta-Valencia

QUI ATALANTA- “Aspettavamo questa partita da ben settanta giorni”, ha dichiarato ieri Gasperini in conferenza stampa. Per l’occasione, avrà a disposizione tutti i suoi uomini migliori. In campo ci sarà quindi Gollini in porta, Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa. A centrocampo Castagna, Gosens, Pasalic e De Roon. In attacco invece, partiranno da titolari Zapata, Ilicic e il Papu Gomez. Attenzione però all’unico ballottaggio: Freuler potrebbe strappare la maglia da titolare a Pasalic, autore del goal vittoria nel match di campionato contro la Roma.

QUI VALENCIA- Se l’Atalanta arriva al match nelle migliori condizioni possibili, situazione decisamente diversa per il Valencia che per la gara di Champions dovrà rinunciare a Cillessen, Piccini, Florenzi, Garay e Gabriel Paulista, oltre che a Coquelin e Rodrigo. Celades, allenatore degli spagnoli, dovrebbe schierare la sua squadra con un 4-4-2. Doménech fra i pali, linea difensiva composta – da destra a sinistra – da Wass, Diakhaby, Mangala e Gayà; centrocampo con Ferran esterno destro, Parejo e l’ex Inter Kondogbia in mezzo e Soler a sinistra, in attacco invece spazio a Maxi Gomez e Guedes.