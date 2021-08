Le probabili formazioni di Inter Genoa

I nerazzurri scendono in campo a San Siro per la prima di campionato

Inzaghi all’esordio con la sua Inter

Prima ufficiale in campionato per i campioni d’Italia dell’Inter, i nerazzurri di Inzaghi cercano la prima vittoria. In attacco spazio a Dzeko, dietro l’ex Roma agirà Stefano Sensi.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-1-1) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. Inzaghi

GENOA (3-5-2) Probabile formazione: Sirigu; Vanheusden, Biraschi Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Kallon, Pandev. All. Ballardini