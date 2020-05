LeBron James: “Futuro ai Knicks? Questa è la verità”

Secondo quanto riportato da Marc Berman, giornalista del New York Post, in futuro la stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, potrebbe trasferirsi a New York per vestire la maglia dei Knicks. Potrebbe mai accadere uno scenario simile? Secondo Berman sì: “Non lo escluderei nei prossimi anni”, afferma il giornalista. “James ha sempre detto che il Madison Square Garden è la sua arena preferita. Tanto dipende non da come andrà la sua avventura ai Los Angeles Lakers, ma tutto dipenderà da quando Bronny entrerà nella NBA”.

Cosa c’entra il figlio si chiederanno molti di voi, ma tutto ha un filo logico. LeBron James ha sempre espresso il desiderio di voler giocare insieme a suo figlio Bronny, che però, non sarà eleggibile per il Draft almeno fino al 2024. LeBron in quell’anno avrà 39 anni e il suo contratto con i LA Lakers scade nel 2022; un trasferimento nella mecca del basket non è da considerarsi follia.