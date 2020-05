NBA, LeBron James: “Spero di ripartire prima possibile”

NBA, LeBron James allo show ‘WRTS: After Party’

La stella Nba LeBron James non perde la speranza di riprendere la stagione interrotta per l’emergenza coronavirus. In una intervista allo show ‘WRTS: After Party’ il campione dei Lakers ha affermato di sperare in una ripresa “il prima possibile”. “Stiamo assistendo a molti eventi sportivi, Ufc, i combattimenti dell’Ultimate Fighting Championship, calcio, stiamo sentendo che il baseball sta per iniziare tra un po’ -spiega ‘King’ LeBron-.

LeBron James : “Voglio tornare a giocare”

“Voglio tornare a giocare. Adoro giocare a basket. So quanto sia stimolante il gioco del basket, so quanto sia stimolante lo sport in generale. Il più presto possibile, quando possiamo tornare là fuori, ci piacerebbe riportare il basket tra i nostri tifosi”. Il campionissimo Nba ha poi precisato che un ritorno è accettabile solo in sicurezza: “Non vorremmo mai mettere a repentaglio la salute di nessuno, dei giocatori o delle loro famiglie”. Il basket negli Stati Uniti si è fermato l’11 marzo, al momento non ci sono date ma il n.1 dell’Nba, Adam Silver, auspica che si possa arrivare a un chiarimento i primi di giugno.