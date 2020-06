Lecce-Milan Pioli: “In Puglia senza Ibrahimovic, Duarte e Musacchio”

Lecce-Milan Pioli in conferenza stampa

“Il nostro obiettivo deve essere tornare alla normalità. Se il campionato non fosse stato ripreso credo che la nostra sarebbe potuta essere una stagione di rimpianti. Abbiamo invece ancora 12 partite per centrare il nostro obiettivo: arrivare in Europa“. Lo dice, in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta contro il Lecce, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli. “Dobbiamo rincorrere perché siamo dietro, ma è per questo che domani deve arrivare una vittoria. Le somme vanno tirate alla fine, i punti che hai in classifica sono quelli che hai meritato: a Lecce o a Firenze avremmo meritato risultati diversi, ma se le vittorie non sono arrivate è perché siamo mancati in alcune componenti come la concentrazione e l’attenzione”.

Lecce-Milan Pioli e le scelte di formazione

“Ibrahimovic, Duarte e Musacchio sono gli unici tre giocatori a non essere convocati” contro il Lecce, lunedì sera. Lo afferma il tecnico del Milan, Stefano Pioli. “Ibra sta meglio, lavorerà ancora a parte, ma sta lavorando con grande dedizione e impegno. Per Musacchio la stagione si può considerare terminata, purtroppo. Duarte potrebbe essere disponibile già nella prossima gara con la Roma”.

Calendario strano

“Sarà un finale di campionato strano anche perché un calendario così non si era mai visto. Posso dire che la squadra è concentrata e motivata, puntavamo molto sulla Coppa Italia ma non è andata bene. I giocatori sanno che giocare nel Milan è una responsabilità, siamo in un club blasonato e anche dopo l’eliminazione ho visto i ragazzi vogliosi di vincere”. prosegue il tecnico del Milan, Stefano Pioli. “Non dobbiamo pensare agli stadi vuoti, le porte chiuse influiscono in maniera negativa su tutti. Ci mancherà l’adrenalina dei nostri supporter, ma era l’unico modo per ricominciare. Faccio i complimenti al presidente Gravina per come ha gestito tutta la situazione perché se oggi siamo tornati a parlare di calcio, il merito è anche suo”. Conclude Stefano Pioli

I convocati

Al termine dell’allenamento di rifinitura l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per la sfida di domani in casa del Lecce. Tornano Hernandez e Castillejo, out Ibrahimovic, Duarte e Musacchio. Questo l’elenco. Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma; Calabria, Conti, Gabbia, Kjaer, Hernández, Laxalt, Romagnoli; Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá, Saelemaekers; Castillejo, Colombo, Leao, Maldini, Rebic.