Lega Serie A: ripresa allenamenti il 4 aprile

Lega Serie A ripresa allenamenti | Si è conclusa da poco l’assemblea informale della Lega Calcio Serie A. Come riporta con dovizia di particolari il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it, si è sostanziata qualche certezza. Le società si sono riunite in conference call per discutere delle disposizioni del Governo Conte in merito all’emergenza coronavirus. I club di Serie A hanno deciso che continueranno a lavorare riunendosi in conferenze quotidiane fino al termine dell’emergenza. E’ stato deciso che ci si atterrà alle decisioni delle Autorità.

La ripresa dell’attività

Netta la decisione sul tema più caldo, quello della ripresa degli allenamenti. Per il momento sottolinea sportmediaset si è deciso di continuare a non far riprendere l’attività sportiva, almeno sino al 4 aprile. Come anticipato anche oggi il fronte del confronto è molto ben distinto. Da un lato Claudio Lotito che aveva fissato la ripresa dell’attività a Formello per lunedì 23 marzo sostenuto da Napoli, Bologna, Cagliari e Lecce. Il fronte del rinvio è guidato dall’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta e dal Presidente della Juventus Andrea Agnelli, che vogliono seguire le raccomandazioni dei medici sportivi

La polemica di Tommasi

Duro l’intervento del Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi: “Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente – ha detto il dirigente sul sito dell’Aic -. Lo dico senza voler fare polemiche perché questo non è il momento delle polemiche. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, però non ha senso. Ed è pure pericoloso. In Spagna ci sono decine di giocatori positivi, mentre in Italia magari non tutti hanno fatto il test e ci sono più asintomatici di quelli che si pensa. La curva dei contagi adesso non dà tregua. Pensiamo a stare in casa. Tutti, nessuno escluso. Il rinvio dell’Europeo aiuterà e magari ci permetterà di concludere i tornei nazionali”.