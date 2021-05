Riccardo Gollini: emozione per il debutto e il desiderio di rimanere a Modena

Stamattina al PalaPanini ha avuto luogo l’intervista a Riccardo Gollini, lo schiacciatore e libero classe 2000 della Leo Shoes Modena, che ha debuttato nei playoff Challenge in prima squadra, lavorando spesso con questa – guidata da Coach Andrea Giani.

L’intervista a Riccardo Gollini



Gollini parla della stagione complicata appena conclusa: “E’ stata una stagione difficile a causa del Covid-19 e di tutte le altre circostanze, ma sia per me sia per la squadra si è conclusa nel migliore dei modi. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo Challenge Cup vincendo i playoff, mentre io ho avuto la possibilità del tutto inaspettata di esordire.”

Continua parlando del suo legame con la città: “Sono di Modena e quindi è stato veramente bellissimo debuttare qua al PalaPanini, una sensazione stupenda. Con coach Giani e gli altri ragazzi mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno e anche i più esperti mi hanno aiutato tantissimo a gestire al meglio alcuni momenti difficili in campo. Come mi sono trovato con Tomasini e nel nuovo ruolo di libero? Con Andrea benissimo, è un percorso che ormai va avanti da diversi anni ed è terminato nel migliore dei modi con l’esordio in prima squadra. Mi ha aiutato parecchio in tutti i fondamentali, soprattutto quelli di seconda linea che mi sono serviti anche con la serie A.”

Per quanto riguarda il futuro Riccardo Gollini dice: “Non lo so ancora, ma da modenese dico che il mio sogno sarebbe quello di rimanere qui e di poter scendere in campo con il palazzetto pieno”.

Di seguito l’intervista completa