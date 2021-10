L’evoluzione dei casinò, sicurezza e legalità

La storia dell’intrattenimento ha visto come l’ascesa dei casinò fosse un fenomeno inarrestabile già dal momento in cui la prima slot machine fu attaccata alla presa e da allora non c’è stato nessun arresto.

Certo di ostacoli sul cammino ce ne sono stati molti: le restrizioni imposte dalla legge, la chiusura forzata di moltissimi esercizi sul territorio italiano, la nascita di servizi che operano completamente nell’illegalità che hanno massacrato il mercato, per poi arrivare al giorno d’oggi con le difficoltà che ben conosciamo.



Per evolversi, il mercato del gioco d’azzardo ha scelto la strada della trasparenza, della sicurezza e dell’affidabilità tutto in digitale.

Il giocatore moderno smette di cercare la sala da gioco fisica o il punto scommesse più vicino a casa, perché tutto ciò che serve è a portata di mano sia da computer che da Mobile.

La regolamentazione e i termini di gioco

La prima cosa che un operatore nel campo del gambling deve fare per aprire un’attività di gioco d’azzardo online, che siano casinò stranieri o italiani , è ottenere una licenza.

Per operare in Italia è necessaria quella rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS): l’organo facente parte del Ministero delle Finanze che si occupa della regolarizzazione degli introiti sul tabacco e il gioco.

Scegliendo un casinò regolamentato da questa licenza, si accettano i termini e condizioni imposti dal l’allibratore che a sua volta sottostà alla leggi del nostro paese. Un esempio che accomuna i casinò AAMS è la regola dell’invio dei documenti di riconoscimento alla creazione del conto di gioco. Questa imposizione, come molte altre, serve ad arginare il problema del gioco d’azzardo minorile.

Molti operatori che invece lavorano al livello internazionale, sono regolati dalle licenze ottenute dalle varie Gaming Authorities riconosciute in Europa, una delle più utilizzate è quella rilasciata dal governo dell’Isola Curacao, parte delle Antille Olandesi. Quindi i casinò stranieri che accettano italiani sebbene regolamentati, non sono costretti a seguire i paletti imposti dalle nostre leggi e spesso appaiono come più convenienti come quote e come regole rispetto alle alternative nostrane. Le differenza sta che le leggi sono dettate da un ente internazionale e che quindi il giocatore deve scontrarsi con termini e condizioni che fanno sempre fede in lingua originale.



Che siano con licenza italiana o internazionale, i portali hanno passato diversi controlli legati alla sicurezza dei propri utenti e possono garantire una ferrea affidabilità al livello tecnico, di dati personali e di transazioni.

Online ma comunque dal vivo

Un altro passo molto significativo dell’evoluzione del gambling online è la rivoluzione del Casinò Live e dello streaming dal vivo di eventi e competizioni sportive.

I bookmaker fanno a gara per portare le quote sempre aggiornate sullo schermo degli scommettitori in tempo reale e spesso forniscono un servizio di streaming durante i tornei più importanti.

La sezione di Casinò Live, che ormai non può mancare sia nei casinò non aams che quelli Italiani, traduce il semplice gioco di carte o da tavolo in un vero e proprio show dal vivo nella quale il protagonista è proprio il giocatore.



Una delle case di produzione più famose sul mercato, la Evolution Gaming, ha portato sulle piattaforme online giochi di altissimo livello con qualità di streaming HD, croupier e conduttori e ha introdotto la Chat dal vivo che fa sentire l’utente parte integrante di quello che è a tutti gli effetti un programma d’intrattenimento televisivo.

Il gioco dal vivo nasce per ricreare quell’atmosfera completamente unica che si respira ai tavoli da gioco dei casinò più famosi; questo fenomeno ha preso talmente piede tra gli scommettitori che gli sviluppatori stanno investendo senza sosta nello sviluppo di esperienze di gioco ancora più realistiche e coinvolgenti, basti pensare alle moltissime accademie che sono nate negli ultimi anni dedicate alla formazione di Dealer, Croupier e Conduttori di Game Shows.

Il futuro del gioco d’azzardo è sui portali Online, nell’affidabilità e trasparenza, ma si consiglia sempre di leggere termini e condizioni prima di giocare.