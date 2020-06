Liga, giornata 30: vince il Real, ma le polemiche continuano

Real Sociedad-Real Madrid 1-2 (83′ Merino; 50′ S. Ramos [r], 70′ Benzema)

La linea Madrid-Barcellona è infuocata come solo il costante clasico per il titolo sa fare. Chi ha il cuore non solo rosso, ma anche blu, denuncia gli aiuti arbitrali di cui godrebbe il Real. A versare ulteriore benzina ci ha pensato la partita di oggi contro la Real Sociedad. La vittoria riporta i blancos in vetta alla classifica (davanti al Barça per gli scontri diretti), dopo un match prospettato come i più difficili della stagione. I due gol però non sarebbero del tutto regolari. Il fallo su Vinicius che genera il rigore forse avviene dopo il tiro dell’attaccante. La rete di Benzema sembra più braccio che spalla. Insomma, in attesa delle prossime partite, i quotidiani spagnoli non parleranno d’altro.

Celta Vigo-Deportivo Alaves 6-0 (14′ Murillo, 20′ I. Aspas [r], 40′, 41′ Rafinha, 78′ Nolito [r], 86′ Mina)

Ci sarebbe invece molto di cui scrivere sul risultato molto sorprendente di Vigo, dove il Celta ha battuto con un roboante 6-0 l’Alaves. Strano perché il Deportivo ha un discreto vantaggio sulla zona retrocessione, ma di certo non rassicurante. Si sta costruendo la salvezza invece il Celta che oggi aveva l’obbligo di vincere visto che tutti dietro avevano rallentato. Ora, a +4 dal 18esimo posto del Mallorca, la squadra che sulla carta si potrebbe giocare l’Europa forse sta uscendo dall’incubo. Tra i grandi giocatori che militano nel Celta c’è Rafinha. L’ex Inter oggi era particolarmente in forma: prima causa l’espulsione (sacrosanta) di Aguirregabiria, poi segna due gol strepitosi. Il primo di mancino a giro, il secondo di destro al volo, entrambi imparabili, ambedue bellissimi.

Valencia-Osasuna 2-0 (12′ Guedes, 35′ Rodrigo)

L’Osasuna ha gli stessi punti dell’Alaves e come il Deportivo sembra aver staccato la spina con troppo anticipo. A discolpa della squadra di Pamplona bisogna dire che gli ultimi due avversari, che le hanno rifilato 7 gol senza fargliene segnare neanche uno, erano Atletico Madrid e Valencia. La squadra di Celades può puntare ancora all’Europa League. E’ infatti ad un solo punto dal sesto posto della Real Sociedad con di mezzo un avversario non facile, cioè il Villarreal. Il sottomarino giallo domani torna in campo contro il Siviglia. La partita delle 19.30 è un appuntamento di gran classe che promette giocate di lusso.