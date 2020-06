Liga, Maiorca-Barcellona 0-4: Messi subito a segno. Invasione di un tifoso

Liga Maiorca-Barcellona 0-4: Messi subito a segno

Il Barcellona riparte con una vittoria dopo la pandemia, 4-0 in casa del Maiorca nel posticipo della 28° giornata della Liga. Le reti di Vidal dopo 2′, Braithwaite al 37′ e tris di Jordi Alba all’80’. Il poker porta la firma di Messi, sceso in campo da titolare, al 93′. Per la Pulce rete numero 20 in campionato. In classifica, Barcellona saldamente al comando con 61 punti in attesa del Real Madrid impegnato domani contro l’Eibar.

Liga Maiorca-Barcellona invasione di campo di un tifoso

“Messi è il mio idolo e ho sempre sognato di incontrarlo e fare una foto con lui”. Con queste parole ai media catalani, un tifoso di origini francesi racconta l’invasione di campo effettuata nel corso della partita di Liga giocata ieri a Palma di Maiorca fra la locale squadra di calcio e il Barcellona di Messi. “Avevo pianificato tutto da prima del coronavirus. Ho provato prima con Jordi Alba, poi ho visto Messi e sono andato verso di lui. La polizia mi ha preso e portato via, il piano è finito in rotoli per i miei nervi”, ha aggiunto l’uomo che è stato immortalato sui siti di mezzo mondo mentre entra in campo indossando una maglia dell’Argentina fra la sorpresa generale visto che la gara si è giocata a porte chiuse. Il tifoso, che ha spiegato come ha fatto ad entrare nello stadio (“ho saltato un recinto di 2 metri”) rischia ora una multa salata, ma soprattutto non potrà sfoggiare la foto scattata con Messi visto che la polizia “mi ha fatto eliminare la foto” dal suo telefonino.