Ligue1, prima giornata: rosso protagonista. Highlights e risultati

Ligue1, risultati della prima giornata

Bordeaux-Nantes 0-0

Dijon-Angers 0-1 (22’ Traoré)

Lille-Rennes 1-1 (40’ Bamba; 74’ Da Silva)

Monaco-Reims 2-2 (45+3’ Disasi, 55’ Badiashile; 5’ Dia, 21’ Touré)

Lorient-Strasburgo 3-1 (51’ Wissa, 60’ Grbic [r], 87’ Hamel; 30’ Chahiri)

Nimes-Brest 4-0 (8’ Denkey, 31’ Merling, 69’ Philippoteaux, 84’ Koné)

Nizza-Lens 2-1 (23’, 75’ Gouiri; 11’ Kakuta [r])

Montpellier-Lione rinviata al 15 settembre, ore 21

PSG-Metz rinviata al 16 settembre, ore 21

Marsiglia-Saint Etienne, ore 21

Se si dovesse usare un colore per descrivere la prima giornata di Ligue1 2020/21, l’unico possibile sarebbe il rosso. In 7 partite giocate ci sono state 4 espulsioni, tutte dirette. Il caso più particolare è senza dubbio Lille-Rennes, dove l’arbitro Turpin ha mandato in anticipo negli spogliatoi due giocatori. Boey infatti si arrampica con i tacchetti sulla testa di Reinildo. Nella lotta tra terzini, è paradossalmente lo scalatore del Rennes a farsi più male perché ha i piedi ad un metro e mezzo da terra e non usa le mani per atterrare, bensì la testa. Si ha subito la percezione che il colpo sia molto duro perché le telecamere inquadrano un’espressione davvero poco rassicurante di Boey. Per fortuna dopo qualche minuto cerca addirittura di rialzarsi, ma viene informato che è stato appena espulso e allora si lascia trasportare fuori in barella. La botta subita da Reinildo però ha conseguenze immediate perché il brasiliano perde di lucidità. Dopo 10 minuti infatti si fa buttare fuori a sua volta. L’intervento su Raphinha trova il pallone per puro caso: la forbice taglia in due le gambe dell’avversario, l’arbitro non ha dubbi. Attimi di follia in una partita che ha vissuto solo di fiammate. Le più incisive sono state di Camavinga che, a 17 anni, è già nella lista di Zidane come nuovo leader del Real Madrid. Il centrocampista gioca per 25 minuti ed è il migliore in campo, come conferma l’assist per il pareggio di Da Silva. Nonostante le giocate di Camavinga, da Lille-Rennes ci si aspettava maggiore spettacolo. L’augurio era rivolto più o meno a tutta la prima giornata, che però ha vissuto i soliti problemi di preparazione atletica che si incontrano nelle partite iniziali di campionato. Si aggiunge anche l’assenza dei tre club forse migliori in questo momento. PSG, Lione e Marsiglia infatti recupereranno le loro partite a metà settembre. È scesa in campo invece un’altra squadra molto interessante. Il Monaco si è liberato di molti giocatori ormai a fine carriera e si è affidato ai giovani. È stato evidente nel primo tempo del match contro il Reims, in cui la formazione di Kovac ha mostrato poco rodaggio, soprattutto nei meccanismi difensivi. La coppia di centrali Biadasi-Badiashile ha lasciato troppi spazi invitanti ai contropiedi avversari, che invece hanno mostrato grande solidità e organizzazione. Alla fine però sono proprio i due difensori ad aggiustare il risultato. Il pareggio fa sorridere Kovac al termine della gara perché la squadra è stata capace di rialzare la testa, ma il lavoro è soltanto all’inizio. A proposito di avvio, la Ligue1 è ricominciata con Bordeaux-Nantes, preludio di una giornata contrassegnata dal colore rosso. L’espulsione viene chiamata dal VAR, che scova un pestone di Zerkane ai danni di Pallois. L’arbitro Bastien va al monitor e modifica il giallo iniziale. Da quel momento, il difensore di un Nantes con poche idee viene sommerso dai fischi ad ogni tocco di palla. In Francia possono entrare allo stadio massimo cinquemila tifosi e di certo Pallois se n’è accorto.

Ligue1, i falli di Boey e Reinildo

Ligue1, il fallo di Zerkane

Ligue1, seconda giornata

Venerdì 28 agosto, ore 21 Lione-Dijon

Sabato 29 agosto, ore 17 Rennes-Montpellier

Sabato 29 agosto, ore 21 Lens-PSG

Domenica 30 agosto, ore 13 Reims-Lille

Domenica 30 agosto, ore 15 Angers-Bordeaux

Domenica 30 agosto, ore 15 Metz-Monaco

Domenica 30 agosto, ore 15 Nantes-Nimes

Domenica 30 agosto, ore 15 Saint Etienne-Lorient

Domenica 30 agosto, ore 17 Strasburgo-Nizza

Domenica 30 agosto, ore 21 Brest-Marsiglia