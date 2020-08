Ligue1: riparte il campionato, ma non per tutti

Il campionato francese, l’unico tra i top-5 ad essersi fermato definitivamente, oggi riapre i battenti. In anticipo sugli altri, addirittura prima del termine ufficiale della stagione. La finale di Champions infatti è domenica e la giocherà proprio una squadra di Ligue1, il PSG. La prima giornata partirà quindi senza i parigini che, insieme al Lione, meritano un po’ di riposo aggiuntivo. I due club vengono dalle imprese europee, che hanno interpretato come l’inizio (e non la fine) di una stagione spettacolare, seppur inconsueta.

Ligue1, rinviata la prima giornata per PSG, Lione e Marsiglia

Il Paris Saint-Germain recupererà quindi il 16 settembre contro il Metz, mentre ventiquattrore prima il Lione affronterà il Montpellier. Nonostante l’inizio a singhiozzo, la prima partita di Ligue1 si gioca già oggi alle 19. Bordeaux-Nantes però non doveva essere la sfida inaugurale. Era stata scelta infatti Marsiglia-Saint Etienne, che invece è stata aggiunta alla lista dei recuperi. I giocatori non possono scendere in campo perché alcuni sono stati trovati positivi al covid19. Secondo il protocollo francese, ne bastano quattro per portare al rinvio di una partita. La decisione ha fatto molto discutere in tutta Europa perché mette in difficoltà lo svolgimento completo e regolare del campionato. Germania, Spagna, Inghilterra e Italia (per citare gli scenari più importanti) hanno optato diversamente per la quarantena del singolo contagiato. I francesi però, forti degli aiuti statali ai club e del nuovo contratto televisivo da 780 milioni all’anno firmato con Mediapro, non sentono la pressione di possibili fallimenti.

Ligue1, il big-match della prima giornata è Lille-Rennes

Non ha sicuramente problemi economici il Lille, che nelle due ultime finestre estive di mercato ha ricavato 150 milioni dalla sola vendita di Pépé e Osimhen. Il club quest’anno ha comprato un altro talento che ha davanti a sé un grande futuro: Jonathan David. Il canadese sarà affiancato da Burak Yilmaz, la leggenda vivente del calcio turco. Domani alle 21, il Lille deve già affrontare il big match contro il Rennes. L’anno scorso sono arrivati ad un solo punto di distacco, ma la squadra di Niang si è qualificata per la Champions.