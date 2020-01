L’Inter vince e convince con il Cagliari (4-1)

Inter, turnover e vittoria

L’Inter di Conte non sbaglia in Coppa Italia, trascinata da un super Lukaku la squadra nerazzurra strapazza il Cagliari di Maran. Subito avanti con Lukaku, vita fatile per i nerazzurri. Una doppietta del belga e le reti di Borja Valero e Ranocchia liquidano i sardi. Una vittoria importante e buone indicazioni per Conte soprattutto dai ritrovati Sensi e Barella.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6,5, Ranocchia 7, Skriniar 6,5; Lazaro 6,5, Barella 7, Brozovic 6,5 (70′ Sensi 6,5), Borja Valero 7,5, Di Marco 7 (78′ Biraghi 6,5); Sanchez 6,5 (69′ Esposito 6,5), Lukaku 8.

Allenatore: Conte 7

Cagliari (4-3-2-1): Olsen 5,5; Faragò 6, Pisacane 6, Walukiewicz 5, Lykogiannis 5; Nandez 6 (80′ Birsa sv), Oliva 5,5, Ionita 5,5 (80′ Joao Pedro sv); Nainggolan 6, Castro 5 (46′ Rog 6); Cerri 5,5.

Allenatore: Maran 5,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 1′ e 49′ Lukaku (I), 22′ Borja Valero (I), 73′ Oliva (C), 81′ Ranocchia (I)

Ammoniti: 46′ Lykogiannis (C), 65′ Godin (I), 93′ Sensi (I)

Espulsi: –

pH: Fornelli