L’Inter vince: Ludogorets-Inter finisce 0-2

Dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio, Antonio Conte si aspettava una reazione da parte dei suoi giocatori, nonostante l’impegno di Europa League contro un avversario sulla carta nettamente inferiore. La partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets non è stata facile come tutti si aspettavano.

Decide Eriksen, aiuta Lukaku

Nel primo tempo l’Inter crea qualche occasione, ma senza mai spingere davvero sull’acceleratore. In contropiede rischia anche qualcosa, e ci vuole il secondo tempo prima che i nerazzurri possano davvero rendersi pericolosi. Nel secondo tempo infatti arriva al 49° il palo di Sanchez. Conte non riesce a sbloccare la partita, e allora inserisce Lukaku al posto di Lautaro Martinez. È proprio Lukaku a servire l’assist per il goal di Eriksen, che stavolta non sbaglia e fa uno a zero. Non contento, appena due minuti dopo è sempre Eriksen a rendersi pericoloso, colpendo la traversa. Da qui l’Inter ha vita facile, ma non riesce a trovare la via del raddoppio. Ci riprova sempre con Eriksen prima, e Barella dopo, ma il Ludogorets riesce a non peggiorare la situazione. Il raddoppio l’Inter arriva però all’ultimo respiro, quando un tocco con la mano consente a Lukaku di fare 0-2 con un calcio di rigore. Con questo risultato quindi, all’Inter basterà difendere i due goal in trasferta tra le mura amiche del San Siro nella gara di ritorno per assicurarsi il passaggio del turno.