Juventus-Inter, continuano le tensioni

Mentre a Torino i tifosi della Juve hanno chiesto la rimozione della stella dedicata all’ex Antonio Conte, dopo gli eventi di ieri, durante Juventus-Inter, partita valida per la semifinale di Coppa Italia, i tifosi interisti sono stati infastiditi dalla coppia Icardi.

La vicenda della coppia Icardi

Wanda e Mauro Icardi riaccendono ancora di più le polemiche. In seguito al faccia a faccia di alta tensione tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, questo pomeriggio si è unito al caso anche qualcuno che, non molto tempo fa, ha vestito la maglia dell’Inter. Come tutti sanno, il rapporto tra l’ambiente nerazzurro e l’attaccante argentino è finito in malo modo, ma Maurito resta uno dei migliori giocatori nerazzurri con i suoi 124 gol in 219 partite. I tifosi nerazzurri si sono infuriati a causa dei “mi piace” di Icardi a diversi giocatori della Juve, tra i quali Cristiano, Dybala, Chiellini e Bonucci. I giocatori bianconeri hanno pubblicato foto dei festeggiamenti in seguito alla vittoria contro l’Inter. A peggiorare lo stato d’animo si aggiunge anche la moglie-agente del giocatore del PSG, Wanda, la quale ha pensato di provocare l’ambiente nerazzurro con un’immagine su Instagram in cui, guarda caso, ha accennato ai colori della Vecchia Signora: “Oggi è tutto bianco e io vesto di nero”.