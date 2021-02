Lite Conte-Agnelli, ne parla anche Moratti

La disputa tra Antonio Conte e Andrea Agnelli ancora non si placa, neanche nell’ambiente sportivo, ne parlano ancora tutti. L’ultimo a dire la sua al riguardo è l’ex patron nerazzurro. Massimo Moratti è intervenuto alla trasmissione radiofonica di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando anche dell’accaduto durante la gara di Coppa Italia tra Juventus-Inter.

Moratti-ritorno all’Inter: “Non sono pronto”

Moratti ha commentato così:“Si tratta di vecchie ruggini che saltano fuori. Non è stato bello da vedere, ma può capitare. Con gli spalti vuoti, inoltre la cosa è ancora più evidente. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”. L’ex presidente dell’Inter ha partecipato all’intervista dove il tema principale era la questione di Gattuso e il suo possibile esonero e anche sulla possibilità di un ritorno all’Inter, visto che i nuovi proprietari stanno cercando dei soci. Moratti, su Gattuso-De Laurentiis, ha affermato: “Per un patron, valutare un esonero è complicato sotto ogni punto di vista, sia umano che professionale. Fino a pochi giorni prima si parla di progetti, poi la visione cambia. Non so quali siano i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis. Ma come uomo nutro simpatia nei confronti di Rino. In fondo dipende tutto dal rapporto tra il tecnico e la sua rosa“. Per un suo rientro nella società nerazzurra, ha detto: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi“.