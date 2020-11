Liverpool, Henderson rassegnato: “Non sappiamo più come mettere le braccia”

Il big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool è terminato 1-1. Una gara che ha suscitato qualche polemica dopo il rigore generoso concesso ai Citizens per un fallo di mano di Joe Gomez. Sull’episodio è intervenuto il capitano dei Reds Jordan Henderson: “Se capisco la regola del fallo di mano? No. Tuttavia, per essere onesti, gli arbitri la applicano con molta uniformità però in questo momento risulta davvero difficile per noi calciatore capirla. È difficile per tutti noi capire dove mettere le mani nella nostra area di rigore, non sappiamo come mettere le braccia e come posizionarci. Spero che si possa rivedere questa norma”.