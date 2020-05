Klopp sul calcio: “Resta un gioco meraviglioso”

Durante un’intervista alla BBC l’allenatore dei Reds ha detto la sua opinione sulla ripartenza della Premier League a porte chiuse. Klopp ha sottolineato che tornare a giocare la Premier League senza i tifosi presenti allo stadio è sicuramente un peccato ma in ogni caso il calcio resta un gioco meraviglioso che deve ripartire in qualche modo.

Le parole dell’allenatore del Liverpool

“Tutti abbiamo cominciato a giocare senza tifosi attorno e amiamo il calcio non per l’atmosfera che c’è nello stadio. Dovremo giocare a porte chiuse per qualche mese, si spera, ma questo non significa che il calcio non sia più quel meraviglioso gioco che è”

Successivamente il tecnico tedesco si è espresso anche sulla ripresa della Bundesliga: “Spero che in Germania questa ripartenza funzioni e che a un certo punto si possa riprendere anche in Inghilterra. Saremo pronti, non dobbiamo essere al nostro meglio assoluto ma al nostro meglio possibile, e questo vale per tutte le altre squadre visto che ci troveremo nella stessa condizione. A prescindere da quando ripartiremo, avremo tutti lo stesso tempo per prepararci al meglio e ci faremo trovare nella miglior forma possibile”.