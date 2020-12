Lo scorso settembre era diventato solo il terzo della storia a vincere il premio di MVP e di Difensore dell’anno nella stessa stagione, dopo Michael Jordan (1988) e Hakeem Olajuwon (1994). Ora, dopo un autunno fatto di voci e indiscrezioni in merito, Giannis Antetokounmpo ha ufficialmente sottoscritto un rinnovo contrattuale da record con i Milwaukee Bucks.

Come riporta l’autorevole penna di Shams Charania, per TheAthletic.com, si tratta di un accordo quinquennale da 228 milioni di dollari totali. Chiaramente, un massimo salariale. Includendo l’annata 2020/2021, per la quale era già sotto contratto, il suo accordo prevede un guadagno di 256 milioni spalmati nelle prossime sei stagioni.

Giannis Antetokounmpo is now guaranteed $256M over the next six seasons with the Milwaukee Bucks. https://t.co/sJEkq1J1RY — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2020

Il greco ha immediatamente affidato una breve dichiarazione ai propri social network: “Questa è casa mia, questa è la mia città. Sono onorato di poter far parte dei Milwaukee Bucks per i prossimi 5 anni. Facciamo in modi che questi anni contino. Lo show continua.”

La speranza di tutti i tifosi, anche con l’aggiunta importante di Jrue Holiday, è che i Bucks possano finalmente riuscire a sfatare il tabù playoffs, che li hanno visti fermarsi alle finali di Conference nel 2019 e alle semifinali nel 2020, nonostante i successi in stagione regolare.

Anche grazie ad altri accorgimenti in fase di costruzione del roster, il potenziale ci sarebbe tutto, la mente più libera al netto del rinnovo del giocatore chiave anche. Vedremo se riusciranno a tornare alle Finals, dalle quali la franchigia manca dal lontano 1973/1974.