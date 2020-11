Lotta al Covid: Dybala testimonial per la Regione Piemonte | VIDEO

Dopo Zlatan Ibrahimovic, anche Paulo Dybala è stato scelto come testimonial per promuovere la lotta al Coronavirus

Un mese fa il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic venne scelto dalla Regione Lombardia per sponsorizzare un video utile a far capire ai cittadini l’importanza della mascherina. Oggi è toccato a Paulo Dybala che, come lo svedese, anche lui è stato colpito dal Covid19. Ecco le sue parole per la Regione Piemonte: “Non sottovalutiamo questo virus, questo virus si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”.