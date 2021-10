L’Inter sempre più italiana, nel mirino Raspadori e Lucca

Marotta da sempre vigile sul mercato e bravo ad anticipare la concorrenza, il dirigente nerazzurro si starebbe muovendo per anticipare le altre big regalandosi due tasselli made in Italy in grado di guidare il futuro attacco dei nerazzurri. L’interesse per Raspadori è noto, Inter pronta a mettere sul piatto Agoumè e Mulattieri per assicurarsi il giovane del Sassuolo con l’Inter nel cuore. Altro obiettivo è quel Lorenzo Lucca bomber in Serie B con la maglia del Pisa, giocatore in grande spolvero sul quale hanno già messo gli occhi anche Milan e Juventus. Marotta lavora in silenzio per strappare il si dell’attaccante nerazzurro, in mente un reparto avanzato interista ricco di talento, calciatori italiani e… gol.