Luis Alberto non avrebbe gradito la panchina

Luis Alberto e la panchina indigesta. Contro il Marsiglia nuova panchina per il centrocampista spagnolo, una scelta quella di Sarri poco gradita dal giocatore a quanto pare. Un like ‘sospetto’ accende la polemica. Uno, in particolare come riporta lalaziosiamonoi, il tweet incriminato: “Wow, tu pensa che co****ne Simone Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per cinque anni. I giocatori forti devono giocare sempre se no non sei un grande allenatore, caro Sarri”.