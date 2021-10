Luis Alberto ai ferri corti con Sarri?

Tra Luis Alberto e Maurizio Sarri sembra non scorrere buon sangue, il centrocampista avrebbe avuto un’accesa discussione con l’allenatore biancoceleste, qualche panchina di troppo conferma i rapporti non idilliaci tra i due. La difficile coesistenza con Milinkovic Savic al centro delle discussioni. Veramente i due calciatori non possono coesistere? Secondo il tecnico toscano la coesistenza non è semplice, l’idea tattica dell’ex Juve e Chelsea ha portato a scelte differenti.

Conferma o cessione per il centrocampista?

Secondo la rassegna stampa di Radiosei c’è stata una forte discussione tra tecnico e giocatore. Ora il numero 10 della Lazio dovrà riconquistare la fiducia dell’allenatore dimostrando di voler far parte del suo progetto, o al contrario valutare con il club la possibile cessione. Sul calciatore, secondo radiomercato, ci sarebbe l’Inter. Il calciatore da sempre piace a Simone Inzaghi, una cessione ai nerazzurri o uno scambio con Vecino o Garliardini graditi al mister biancoceleste non è da escludere. Si attendono aggiornamenti, a Luis Alberto il compito di far chiarezza.