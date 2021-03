Lukaku convocato: il Belgio ignora le disposizioni dell’Ats

Lukaku convocato, il Belgio inserisce l’attaccante in lista

Mentre all’Inter sono in allerta massima scongiurando la positività di altri membri della squadra e dello staff, dal Belgio arriva la convocazione di Lukaku. La Nazionale non ha ha ignorato le direttive dell’Ats, Lukaku è nella lista dei giocatori convocati per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Qatar 2022.

Lukaku convocato, le dichiarazioni di Martinez

L’Ats ha impedito gli spostamenti dei giocatori nerazzurri da Milano, ma il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale belga, contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia, Romelu Lukaku. Per gli impegni, estremamente importanti per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio Qatar 2022, Martinez sa dell’estrema importanza di dell’attaccante dell’Inter e dichiara: “Speriamo possa raggiungerci, dipende dal Governo”. Il ct del Belgio, durante la conferenza stampa tenutasi oggi, ha affermato: “Adesso dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana. Speriamo che Lukaku possa ancora raggiungerci. Dipenderà tutto dai test di lunedì: se tutti i giocatori dell’Inter risulteranno negativi, c’è la possibilità che Lukaku possa giocare con il Belgio. Resta da vedere se il Governo e le autorità locali daranno il via libera”. Anche in Croazia si segue la stessa linea, il ct pretende la partenza da Milano di Perisic e Brozovic.