Maicon dopo Inter e Roma torna a giocare in Italia, verrà tesserato dal Sona, squadra militante in Serie D, con lui giocherà il figlio

Ora è fatta, Maicon tornerà a giocare in Italia in Serie D con la maglia del Sona. Il brasiliano ex Inter e Roma riparte dalla D, con lui un compagno ‘special’, il figlio quindicenne verrà infatti tesserato dallo stesso club e giocherà al fianco del papà. La conferma è arrivata dall’agente dei due calciatori, Thiago De Sousa: “È fatta al cento per cento”.