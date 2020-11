Maicon torna in campo in Italia, ecco dove giocherà

Maicon, dal triplete al Sona, il difensore brasiliano torna in campo in Serie D.

Il direttore sportivo del Sona Claudio Ferrarese, ex difensore di Hellas Verona, Torino e Napoli conferma: “Non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere. E’ tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto. L’idea nasce tramite conoscenze, nella fattispecie quella di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani. Maicon sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma. Ha manifestato l’intenzione di tornare in Italia, dove ha alcuni affari su Milano. Vivrebbe a Verona. Vedremo se si farà, sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un salto di visibilità enorme”.