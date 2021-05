Manchester city Psg, risultato, tabellino e highlights

Manchester city Psg, cronaca, tabellino e highlights del match

Il Manchester City si qualifica per la finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Nella semifinale di ritorno, la squadra di Pep Guardiola ha battuto il Paris Saint-Germain per 2-0 con una doppietta di Ryad Mahrez all’11’ e al 63′. Espulso nel Psg Di Maria al 69′. In finale il City attende la vincente dell’altra semifinale tra Chelsea e Real Madrid in programma domani, si riparte dall’1-1 dell’andata in Spagna.